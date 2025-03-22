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Gündem
AA 22.03.2025 14:18

DMM: Uluslararası kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Fransa ve İngiltere, vatandaşlarına Türkiye'yi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM: Uluslararası kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in propaganda hesaplarından paylaşılan, "Fransa ve İngiltere, vatandaşlarına Türkiye'yi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

DMM: Uluslararası kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddia edilenin aksine Fransa veya İngiltere'nin ülkemizdeki vatandaşlarına herhangi bir çağrısı bulunmamaktadır. Ülkemizde devam eden yargı süreçlerine ilişkin bazı illerde düzenlenen gösterilerde kolluk kuvvetlerimiz, sabır ve sağduyuyla herkes için huzur ve güven ortamını temin etmektedir. Uluslararası kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz."

 

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