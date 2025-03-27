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Gündem
AA 27.03.2025 23:10

DMM: 'Öğrencilere ücretsiz yemek dağıtımının iptal edildiği' iddiası doğru değil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Şişli Belediyesi kayyum yönetiminin ilkokul öğrencilerine ücretsiz yemek dağıtımını iptal ettiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM: 'Öğrencilere ücretsiz yemek dağıtımının iptal edildiği' iddiası doğru değil

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Şişli Belediyesi kayyum yönetiminin ilkokul öğrencilerine verilen ücretsiz yemek dağıtımını iptal ettiği" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Şişli Belediyesinin herhangi bir okulda ücretsiz yemek dağıtımı uygulamasının bulunmadığı ifade edilen açıklamada, dolayısıyla Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen'in öğrencilere verilen ücretsiz öğünlerin kaldırılmasıyla ilgili karar almasının söz konusu olmadığı aktarıldı.

DMM: 'Öğrencilere ücretsiz yemek dağıtımının iptal edildiği' iddiası doğru değil

"Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz"

Belediyenin daha önce ihtiyaç sahibi ailelere öğün desteği sağladığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Şişli Belediyesi Kayyum yönetimi İlkokul öğrencilerine verilen ücretsiz yemek dağıtımını iptal etti.” iddiası doğru değildir.

Şişli Belediyesinin herhangi bir okulda ücretsiz yemek dağıtımı gibi bir uygulaması bulunmamaktadır.

Dolayısıyla Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen tarafından okullarda öğrencilere verilen ücretsiz öğünlerin kaldırılmasıyla ilgili bir karar alınması söz konusu değildir.

Belediye, daha önce ihtiyaç sahibi ailelere öğün desteği sağlamıştır. Bu uygulama da Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen görevlendirilmeden önce durdurulmuştur.

Ertürkmen’in göreve başlamasıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği sağlanması için talimat verilmiştir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz". 

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