Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristin Gri Liste'de arandığı ortaya çıktı02 Ekim 2019 Çarşamba 19:25 - Son Güncelleme 02 Ekim 2019 Çarşamba 20:26
Diyarbakır'da 25 Eylül'de düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Gri Liste'de aranan Nevin Güngörmüş olduğu ortaya çıktı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 25 Eylül'de düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.
İçişleri Bakanlığı, 3 teröristten birinin terörden arananlarda Gri Liste'de aranana terörist olduğunu açıkladı.
Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında 25 Eylül 2019 tarihinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Evin Rızgar Amed kod adlı Nevin Güngörmüş olduğu tespit edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Kaynak: TRT Haber