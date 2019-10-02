Pençe Harekatları'nda toplam 134 terörist etkisiz hale getirildi02 Ekim 2019 Çarşamba 19:08 - Son Güncelleme 03 Ekim 2019 Perşembe 08:56
Pençe Harekatları'nda Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı terörist, TSK ve MİT'in ortak operasyonuyla da 5 terörist etkisiz hale getirildi. Harekatta toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 134 oldu.
Pençe Harekatları'nda terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.
Toplam 134 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, böylece etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 129 olduğu bilgisini paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekatlarında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 129 oldu."
Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde TSK ve MİT'in ortak operasyonuyla da 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Böylece Pençe Harekatlarında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 134 oldu.
Kaynak: TRT Haber