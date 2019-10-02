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Bakan Akar: Güvenli bölge tesisi ile ilgili oyalama olursa bu çalışmalar biter02 Ekim 2019 Çarşamba 17:28 - Son Güncelleme 02 Ekim 2019 Çarşamba 17:35
Milli Savunma Bakanı Akar, "Güvenli bölge tesisi ile ilgili oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Bunda son derece kararlıyız" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Güvenli bölge ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Akar, şunları söyledi:
"Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Güvenli bölge tesisi ile ilgili oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Bunda son derece kararlıyız."
Kaynak: AA
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