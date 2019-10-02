Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Güvenli bölge ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, şunları söyledi:

"Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Güvenli bölge tesisi ile ilgili oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Bunda son derece kararlıyız."

Kaynak: AA