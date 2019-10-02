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TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 5 terörist etkisiz hale getirildi02 Ekim 2019 Çarşamba 20:04 - Son Güncelleme 02 Ekim 2019 Çarşamba 20:24
Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde TSK ve MİT'in ortak operasyonuyla 5 terörist etkisiz hale getirildi. Gün içinde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 17 oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı terörist tespit edildi.
PKK'lı teröristler, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bugün gerçekleştiren hava harekatlarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17 oldu.
Kaynak: AA
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