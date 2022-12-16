Sabah saat 05.00 sıralarında Diyarbakır-Mardin kara yolu Yeşil Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası mevkiinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında yol kenarına park edilmiş bir araç patlatıldı.

Patlamada 8 polis memuru ve bir sivil yaralandı.

Zırhlı polis minibüsü içerisinde bulunan 9 kişi kontrol amaçlı hastanelere sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Gözaltı sayısı 5 oldu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen, 1 sivil ve 8 polis memurunun yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Görevlendirilen cumhuriyet savcısının yürüttüğü soruşturma kapsamında olayla ilgili 3 şüphelinin daha gözaltına alındığı, gözaltı sayısının 5'e yükseldiği öğrenildi.

Saldırının ardından kente giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

[Fotoğraf: AA]

9 yaralının tümü taburcu edildi

Soylu, yaralanan 9 kişiden 8'inin polis birinin de sivil mühendis olduğunu, tedbir amaçlı hastaneye götürüldüklerini ve şu anda hepsinin taburcu edildiği bilgisini paylaştı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün bir saat bile geçmeden el birliğiyle hem arabayı bırakanı hem bombayı yerleştireni Lice'de yakaladığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Sorgulanan kişi arabayı buraya getirdiğini ve bombayı bıraktığını kabul etti. 2004 yılında kardeşi terör örgütündeyken güvenlik güçlerimizce etkisiz hale getirilenlerden birisi. Yaklaşık o soruşturmanın çerçevesi içerisinde de 5 kişi gözaltında. Operasyonumuz genişleyerek devam edecektir."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yapıyor. https://t.co/MnET7CUaxv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 16, 2022

"Endişe ve korkuyu hakim kılmaya çalışan terör örgütüne bu fırsat sağlanmayacaktır"

Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Terör örgütünün bu tip eylemlerini bekliyoruz, birçoğunu da engelliyoruz. Huzurumuzu, sükunumuzu bozmak isteyen endişe ve korkuyu hakim kılmaya çalışan terör örgütüne bu fırsat sağlanmayacaktır. Cumhurbaşkanımıza da olayla ilgili bilgi arz ettik, geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Hem Doğu ve Güneydoğu huzur ve refahın içerisinde olacak, Türkiye'nin büyüdüğü gibi Doğu ve Güneydoğu büyüyecek, PKK'da ortadan kalkacak. Bu mücadelemiz de devam edecek. Kısa bir süre içerisinde bu eylemi yapanları ve failleri olan Emniyet teşkilatımızı, istihbarat teşkilatımızı tebrik ediyorum. Vatandaşlarımıza da ülkemize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

"Sorgu bittikten sonra tüm detaylarıyla sizlerle paylaşırız"

Bombanın uzaktan kumandalı olduğunu tahmin ettiklerini belirten Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Kiralık bir araç. Anlaşılıyor ki Lice'de bu eylemi planlamışlar, aracı da daha sonra buraya getirmişler. Sorgu devam ediyor. Sorgu bittikten sonra tüm detaylarıyla sizlerle paylaşırız. Bombanın türü, cinsi değerlendirildikten sonra açıklanır. Bombalarda çelik, demir, çivi gibi onu kuvvetlendirici tahrip gücü yüksek eklemeler yapılabilir. Teknik detaylar otursun, ilk bilgilerde bazemn eksik bilgiler olabilir."

"Saldırıyı düzenleyen teröristler bunun bedelini ödeyecek"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı:

"Diyarbakır’da gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah’tan acil şifalar diliyorum. Saldırıyı düzenleyen teröristler bunun bedelini ödeyecektir. Terörle mücadelemize her alanda devam edeceğiz."

"Failler cezasız kalmayacak"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, saldırıyı düzenleyenlerin cezasız kalmayacağını ve bunun bedelini ödeyeceklerini aktardı:

"Diyarbakır’daki bombalı saldırıyı lanetliyoruz. Yaralanan polis kardeşlerimize geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum. Failler cezasız kalmayacak. Ülkemizin huzur ve güvenliğine kast edenler bunun bedelini ödeyecek."

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"Bu saldırıyı gerçekleştirenler ve arkasındakiler hakettikleri cevabı alacaktır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı şu sözlerle kınadı:

"Diyarbakır polisimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Polislerimize geçmiş olsun. Diyarbakır annelerinin duaları onlarla beraber olsun. Diyarbakır huzur ve güven şehridir. Bu saldırıyı gerçekleştirenler ve arkasındakiler hakettikleri cevabı alacaktır."