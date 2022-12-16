Sabah saat 05.00 sıralarında Diyarbakır-Mardin kara yolu Yeşil Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası mevkiinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi.

Diyarbakır'da polis aracına düzenlenen saldırıyla ilgili detayları @trthaber muhabiri Sefer Azak olay yerinden aktardı.https://t.co/c7L7jXM8hX pic.twitter.com/BKa8pjwpwG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 16, 2022

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Patlamada 8 polis memuru ve bir sivil 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Yaralanan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

[Fotoğraf: İHA]

2 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da düzenlenen saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Olayın faili olduğu değerlendirilen 2 kişinin gözaltına alındığını açıklayan Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır’da göreve giden polis aracımız geçerken 05.10'da park halindeki araçta patlama meydana gelmiştir. Tedbiren polis arkadaşlarımız hastaneye götürülmüşler ve ayakta tetkikleri yapılmıştır. Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alınmıştır. Geçmiş olsun."

Diyarbakır’da göreve giden polis aracımız geçerken 05.10'da park halindeki araçta patlama meydana gelmiştir.



Tedbiren polis arkadaşlarımız hastaneye götürülmüşler ve ayakta tetkikleri yapılmıştır.

Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alınmıştır.



Geçmiş olsun. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 16, 2022

Valilikten açıklama

Diyarbakır Valiliği yaşanan terör saldırısıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu:

"16/12/2022 günü saat 05.10 sıralarında göreve giden Çevik Kuvvet minibüsüne geçişi esnasında yol kenarına park edilmiş araç patlatılmak suretiyle terör saldırısı yapılmıştır. Zırhlı polis minibüsü içerisinde bulunan 9 kişi kontrol amaçlı hastanelere sevk edilmiş olup, herhangi bir hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

Konuyla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

[Fotoğraf: DHA]

9 yaralıdan 7'si taburcu oldu

Olay yerine giderek incelemelerde bulunan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su şu açıklamaları yaptı:

"Çevik kuvvet otobüsümüz göreve giderken park edilmiş bir araç patlatılarak terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Arkadaşlarımız sadece kontrol amaçlı olarak hastanelere sevk edilmiştir. 9 arkadaşımızdan 7'si taburcu olmuştur, 2'si kontrol altında. İki şüpheli gözaltında. Aracı kiralayan şahıs ve onu olay sonrası götüren taksi şoförü Lice'de gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir."

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su: 9 yaralıdan 7'si taburcu oldu, 2'si kontrol altında. Aracı kiralayan şahıs ve onu olay sonrası götüren taksi şoförü gözaltında.https://t.co/7vyH6TC3ms pic.twitter.com/huQQlhb1w2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 16, 2022

Bakan Koca: Yaralılarımızın genel durumları iyi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'da bombalı saldırıda yaralanan polislerin sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır’da polislerimizi taşıyan servis aracının yanında başka bir aracın patlaması sonucu 8 polisimiz yaralanmıştır. Görevlendirilen ambulanslarla hastanelere nakledilen yaralılarımızın genel durumları iyi. Çok geçmiş olsun."