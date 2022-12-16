Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 06:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tartışma çıktı; oğul öldü, baba gözaltında
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde babası ile tartışırken bıçakla yaralanan kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından baba polis ekiplerince gözaltına alındı.
Abdibey Caddesi'ndeki evlerinde K.T. ile babası A.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine K.T, babasının elindeki bıçakla yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Baba gözaltına alındı
Sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan K.T, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
K.T'nin cenazesi, buradaki işlemlerinin ardından aynı hastanenin Korucuk Kampüsü'nde bulunan otopsi merkezine kaldırıldı.
Baba A.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Son Haberler
- 07:25
- 06:56
- 06:45
- 06:33
- 06:07
Sıradaki Haber
Dolandırıcılar "Cinayete karıştınız" dedikleri ailenin umre parasını aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz