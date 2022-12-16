Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 06:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta kamyonet ve otomobilin çarptığı 28 koyun telef oldu
[AA (Arşiv)]
Şırnak'ta kamyonet ve otomobilin çarptığı 28 koyun telef oldu. Kazada sürücüler yaralanmazken, araçlarda hasar oluştu.
Sürücü ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile kamyonet, Şırnak-Cizre kara yolu şehit güvenlik korucusu Dündar Page tünelinde refüjden yola çıkan küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, 28 koyunun telef olduğu belirlendi.
Sürücülerin yaralanmadığı kazada, araçlarda hasar meydana geldi.
Etiketler: Şırnak
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