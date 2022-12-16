Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla aralık ayında toplam 366.630.637 TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını duyurdu.

Bakan Yanık, aile bütünlüğünün korunmasına ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini ifade etti. Ekonomik gerekçelerle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçladıklarını belirten Bakan Yanık, bu kapsamda Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmet modeli uygulandığını ifade etti.

SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılamasını hedeflediklerini dile getiren Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için aralık ayında toplam 366 milyon 630 bin 637 TL tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptık. 2022 yılında ailelerimize yaptığımız SED ödemesi toplam miktarı 3 milyar 499 milyon TL oldu” ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık SED uygulaması kapsamında 2003 yılından bu yana ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için toplam 12 milyar 814 milyon 926 bin 360 TL ödeme yapıldığı bilgisini verdi.

Bakan Yanık, SED hizmetinden 157 bin civarında çocuğun yararlandığını aktardı.