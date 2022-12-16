Kış aylarında doğal gaz talebindeki yükseliş, depolamanın önemi artırıyor. Tedarikte yaşanan olası aksaklıklarda, gaz akışının devamlılığın sağlanması için depolama tesisleri devrede.

Türkiye'nin Tuz Gölü ve Silivri'deki yer altı doğal gaz depoları tamamen doldu. 92 milyon metreküp olan günlük doğal gaz giriş kapasitesi 362 milyon metreküpe çıkarıldı. Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisinde tam doluluğa ulaşıldı. Depo kapasitesi 3 milyar 200 milyon metreküp düzeyinde.

Avrupa'nın en büyüğü olacak

Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi, genişletilen kapasitesiyle, Avrupa'nın en büyüğü olacak. 28 milyon metreküp olan günlük geri üretim kapasitesi de 75 milyon metreküpe yükseltildi.

Türkiye, enerji arz güvenliği alanında dev bir yatırımı daha bugün hizmete alıyor.

Türkiye'nin 3,2 milyar metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp üretim kapasitesiyle ilk yer altı doğalgaz tesisi olan BOTAŞ'a ait Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitenin artırılmasına yönelik 18 kuyuda genişletme çalışmaları yapıldı, deniz üstünde 2 platform kuruldu.

Böylece, 2. fazı hizmete alınacak tesisin kapasitesi 4,6 milyar metreküpe, günlük geri üretimi ise 75 milyon metreküpe çıkarıldı. Dev tesis bu haliyle Türkiye'nin yıllık doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ini karşılayabilecek konumda bulunuyor.

Günlük geri üretim kapasitesiyle en sert kış günlerinde ihtiyacın dörtte biri bu tesisten sağlanabilecek.

Tesisin elektrik ihtiyacı, 4,2 megavat kurulu güce sahip rüzgar türbiniyle karşılanacak.

Yeni kapasitesiyle hizmet verecek dev tesis, bugün gerçekleşecek törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.

Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde çalışmalar sürüyor

Öte yandan, Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde de genişletme çalışmaları devam ediyor. Halihazırda 1,2 milyar metreküp olan deponun kapasitesi de 5,4 milyar metreküpe çıkarılacak. Çalışmaların 2 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

Bu tesisin de hizmete girmesiyle Türkiye'nin doğalgaz depolama kapasitesi 10 milyar metreküpe ulaşacak.