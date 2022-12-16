Beşiktaş Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak "rüşvet ve irtikap" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, eski Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi, Danışman Çetin Kırışgil, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda, mimar Mehmet Uğur Şahin, mühendis Bediz Güvenkaya ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni Mürvet Günay'ın sorguları tamamlandı.

Hakimlik, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil'in "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından tutuklanmalarına, tutuklanması talep edilen diğer 4 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verdi.

Haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edilen 8 şüpheli de sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Kastamonu'da yakalanmıştı

Beşiktaş Belediyesine yönelik çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da olduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul merkezli Çanakkale, Ankara ve Ordu'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyon sırasında adresinde bulunmayan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da Kastamonu'da yakalanarak İstanbul'a getirilmişti.

Hazinedar'ın yakalanma görüntüleri ilk kez TRT Haber ulaşmıştı.