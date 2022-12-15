Rüşvet soruşturması kapsamında aranan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Kastamonu'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.

Hazinedar, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Eski Beşiktaş belediye başkan yardımcıları Hüseyin Avni Sipahi ve Rıfat Örnek ile zabıta müdürü Selçuk Bartınlı'nın aralarında bulunduğu şüphelilerin de yazılı beyanları alındı.

Murat Hazinedar ve diğer şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Yakalanma görüntüleri TRT Haber'de

TRT Haber, Murat Hazinedar'ın yakalanmasına ilişkin görüntülere ulaştı.

Şüpheliler, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, rüşvet ve irtikapla suçlanıyor. Mülkiye müfettişleri, bu suçları Beşiktaş Belediyesinde 2014-2016 yıllarına ilişkin denetimlerde tespit etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında ortaya çıkan rüşvet ağı sonrasında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlenmişti.