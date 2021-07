Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün, 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.

İletişim Başkanı Altun, Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

The President visited the mothers of Diyarbakır, who have been protesting for 689 days to see their children again.



Behind the headlines, there are real people and real pain.



We urge everyone, who has an opinion about the PKK, to meet those brave women in person. pic.twitter.com/HCTBJXGsdT