Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün, 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.

İletişim Başkanı Altun, Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

The President visited the mothers of Diyarbakır, who have been protesting for 689 days to see their children again.



Behind the headlines, there are real people and real pain.



We urge everyone, who has an opinion about the PKK, to meet those brave women in person. pic.twitter.com/HCTBJXGsdT — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 10, 2021

Kızı terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anne Türkan Mutlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbetini içeren videoda anne Mutlu, PKK ve HDP'ye tepki gösterdi.

“Bu gücü 30 sene önce gösterseydik, bu kadar anne Türkiye’de böyle ağlamazdı. Biz bugün Allah’ın gücü ve senin sayende bu gücü bulduk.

Ben Ceylan’ımın 8 sene acısını çektim. HDP milletvekili diyor ki ‘Diyarbakır anneleri hep timsah gözyaşı döküyor’. Allah aşkına hangi anne çocuğu için timsah gözyaşı döker.

8 senedir PKK ve HDP ile mücadele ediyorum. Tek başıma dağa kadar gittim. Bir defa bile benim çocuğumun annelik hakkı için bana göstermediler. Benim Ceylan’ım o zalimlerin elinde.”