Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Hacire Akar ile başlayan bu süreç bugüne kadar çoğalıp devam etti. Daha da artacağına inanıyoruz. Diyarbakır anneleri ile Şırnak anneleri bütünleşti, Van anneleri bütünleşti. Bütün bunlar artarak devam ediyor. Bu PKK’nın, HDP’nin evlat diye bir derdi yok. Diyarbakır annelerinin bedduası onları vuracaktır. Hiç endişeniz olmasın. Biz bu işi asla bırakmadık, bırakmayacağız. Bizim de evlatlarımız var, torunlarımız var. Sizlerin acısı bizim acımızdır.

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