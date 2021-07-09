Haber Giriş: 9 Temmuz 2021 Cuma 15:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van sınırında 6 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Van hudut hattında yasa dışı yollarla İran’a geçmeye çalışan 6 şüpheli yakalandı. Yakalananlardan 2’sinin PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan dosyalarının olduğu tespit edildi.
Terörle mücadele devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından İran’a geçmeye çalışan 6 kişinin yakalandığını duyurdu.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şüphelilerden 2’sinin PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan dosyalarının olduğu belirtildi.
Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz sürüyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 9, 2021
Van hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden İran’a geçmeye çalışan 6 şahıs yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan dosyalarının olduğu tespit edildi. pic.twitter.com/RnfNRG4Ukz
Etiketler: Terörle Mücadele PKK/KCK
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