Terörle mücadele devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından İran’a geçmeye çalışan 6 kişinin yakalandığını duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şüphelilerden 2’sinin PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan dosyalarının olduğu belirtildi.