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Gündem
AA 24.01.2025 15:34

Diyanet İşleri Başkanlığı 50 ilçe müftüsü ve 6 kadın il müftü yardımcısı alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan alanlarda görev yapmak üzere yazılı ve sözlü sınavla 50 ilçe müftüsü ve 6 kadın il müftü yardımcısı alacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı 50 ilçe müftüsü ve 6 kadın il müftü yardımcısı alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 31 Ocak'a kadar "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Ankara'da 22 Şubat'ta yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alıyor.

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