Diyanet İşleri Başkanlığı 50 ilçe müftüsü ve 6 kadın il müftü yardımcısı alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 31 Ocak'a kadar "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Ankara'da 22 Şubat'ta yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alıyor.