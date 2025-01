Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize bu büyük acıları yaşatanlar hesap verecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Konuşmasına, millet olarak Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangında yitirilen canların derin üzüntüsünün yaşandığını belirterek başlayan Erdoğan, aralarında aile dostlarının evlatlarının ve torunlarının olduğu 78 vatandaşa Allah'tan rahmet niyaz etti.

Çarşamba günü Bolu'da bazı vatandaşların cenaze namazlarına iştirak ettiklerini, yangında hayatını kaybedenleri dualarla, Fatihalarla son yolculuklarına uğurladıklarını ifade eden Erdoğan, hayatını kaybedenlerin yakınlarına, sevenlerine ve millete başsağlığı diledi.

Erdoğan, 51 yaralıdan 43'ünün taburcu edildiğini, kalan 8 kişinin tedavisinin farklı hastanelerde sürdüğünü bildirerek, yaralılara acil şifa diledi.

Gece saat 03.27'de başlayan yangının haberi alınır alınmaz devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini, jandarma, AFAD, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri tarafından ilk müdahalelerin süratle yapıldığını kaydeden Erdoğan, çalışmalara 171 bir araç ve yaklaşık 550 personelin iştirak ettiğini, facianın tüm yönleriyle araştırılması, ihmali veya kusuru olanların hesap vermesi amacıyla gerekli soruşturmaların başlatıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kartalkaya otel yangını) Hata, görevini ihmal, usulsüzlük ve aç gözlülük sebebiyle milletimize bu büyük acıları yaşatanlar mutlaka yargıya hesap verecek. pic.twitter.com/0KDumbrM5i — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 24, 2025

"Milletimize bu acıları yaşatanlar yargıya hesap verecekler"

Cumhuriyet savcılarının ve başmüfettişlerin çok titiz ve çok boyutlu bir şekilde tahkikatlarını genişleterek ve derinleştirerek yürüttüğünü aktaran Erdoğan, "AK Parti grubumuz yangının tüm yönleriyle araştırılması ve sorumluların tespiti için hazırlamış olduğu araştırma önergesini dün Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığımıza sundu. Daha önce de söyledim, bugün bir kez daha altını çiziyorum. Hata, görevini ihmal, usulsüzlük ve açgözlülük sebebiyle milletimize bu büyük acıları yaşatanlar mutlaka yargıya hesap vereceklerdir. Soruşturma kapsamında işletme sahibi, otel çalışanları ve 3 belediye personelinin içinde bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmıştır. Bundan sonra da gereken neyse yapılacaktır." diye konuştu.

Kendilerini derinden yaralayan, üzüntü verici bu olay karşısında siyaset yapılmasını doğru bulmadıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakınlarını, evlatlarını, sevdiklerini kaybetmiş vatandaşlarımızın acısı halen tazeyken birileriyle laf dalaşına girmek her şeyden önce kederli ailelerimize hürmetsizlik olacaktır. Bu olaylarla ilgili olarak buraya herhangi bir halel getirecek her türlü tartışmayı elimizin tersiyle itiyoruz. Ana muhalefetin kimi aktörlerinin milletin acısına saygı göstermek yerine 3 gündür pervasızca sağa sola saldırmalarını sadece esefle karşılıyoruz. Rabbim böyle acıları bir daha milletimize yaşatmasın." değerlendirmesinde bulundu.

"Hedefimiz yıl sonuna kadar 452 bin 983 bağımsız bölümü teslim etmek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

6 Şubat depremlerinde Malatya'mız büyük yaralar aldı. Depremde vefat eden Malatyalı kardeşlerime bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Malatya'nın yaralarını süratle sarmak için canla başla çalışıyoruz. Biraz önce yaptığımız törenle 6 bin 554'ü Malatya'da olmak üzere toplam 66 bin 307 yuvamızın anahtarlarını hak sahiplerine teslim ettik.

Böylelikle 11 ilimizde toplam 201 bin 431 bağımsız bölümü teslim etmiş olduk hedefimiz yıl sonuna kadar 452 bin 983 bağımsız bölümü teslim etmek. Malatya'da da toplam 79 bin 420 konut ve iş yerini teslim edeceğiz. Malatyalı kardeşlerimiz müşteri olsun ne söz verdiysek Allah'tan bir mani olmazsa onu yerine getireceğiz. Bugün ayrıca Malatya çevre yolumuzun ikinci kısmını hizmete açtık. Toplam 43,5 kilometre uzunluğundaki yolun öncekilerle birlikte 38,3 kilometresi tamamlanmış oldu. Hem deprem konutlarımızın hem de çevre yolumuzun hizmete giren kısmının Malatya halkına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Emeği geçen tüm kurumlarımızı tekrar tebrik ediyorum.

"Bugüne kadar hep eser ve hizmet siyaseti dedik"

Malatya'da deprem konutları ve toplu açılış törenine ilaveten il kongresini gerçekleştirmek üzere bulunduklarını belirten Erdoğan, kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, bugüne kadar AK Parti Malatya Teşkilatı kadrolarında görev yapanlara teşekkür etti.

Vefat eden kişilere rahmet, yeni görev alan kişilere de başarılar dileyen Erdoğan, "Bizleri coşkuyla bağırınıza bastığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Yine bu vesileyle 31 Mart seçimlerinde tercihinizi Cumhur ittifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonundan yana kullandığınız için her birinize teşekkürlerimi iletiyorum. Allah izin verdiği müddetçe siz arkamızda olduğunuz sürece Malatya için koşturmaya sizlere hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Yol ve dava arkadaşlarım AK Parti olarak 14 Ağustos 2001 beri aziz milletimizin huzurundayız. 3 Kasım 2002 bu yana da milletin emanetini omuzumuzla taşıyoruz. Bugüne kadar hep eser ve hizmet siyaseti dedik. Malatya'ya gelirken her zaman eserlerimizle yatırımlarımızla geldik. Laf değil, tahrik ve nifak değil, iş ürettik. Hizmet ürettik, eser ürettik. Bununla birlikte gönüller yapmaya, gönüller kazanmaya gayret ettik. Anadolu'nun manevi mimarlarından Yunus Emre'nin hikmet dolu şu sözlerinin rehberliğinde siyaset yapıyoruz; "Bir gönül yaptın ise, er etin tuttun ise, bir kez hayır ettin ise, binde bir ise az değil, yoludur ki doğru var, göz odur ki hakkı göre, er odur alçakta dura, yeden bakan gözde" Evet, biz de tepeden bakanlardan olmadık ve olmayacağız." diye konuştu.

"Biz milletin partisiyiz"

Vatandaşla arasına mesafe koyanların, milletle arasına duvar örenlerin kendisinin yol arkadaşı olamayacağını vurgulayan Erdoğan, "Dolayısıyla kibir, böbürlenmeyi kapımıza asla yaklaştırmayacağız. Rakiplerimizin acizliğine, karşımıza dikilenlerin beceriksizliğine umut bağlayarak rotamızı çizmeyeceğiz. Biz 22 yıldır başkalarıyla değil, daima kendimizle yarıştık. Bize durmak yok. Millete hizmet mücadelesinde rehavete kapılmak yok. Bu kutlu yolda yorulmak, gevşemek, vazgeçmek yok. Şunu unutmayın kardeşlerim. Biz milletin partisiyiz, biz 85 milyonun partisiyiz. Biz dertliyiz, derdi olan bir kadroyuz. Tek tek şehirlerimizin, tek tek vatandaşlarımızın sorunlarıyla dertliyiz. Hiçbir ayrım yapmadan bu dertlere derman oluncaya kadar çalışacak, ter dökecek mücadeleyi asla ve asla bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye kazandırdıkları eserleri birbiriyle yarıştırdıklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti;

Diplomasiden savunma sanayiine, teknolojiden terörle mücadeleye kadar farklı alanlarda elde ettiğimiz başarılara kadar ne varsa birbiriyle yarıştırıyoruz. Allah'ın izniyle Türkiye'yi her alanda dünyanın önce en büyük 10 ülkesi, ardından en güçlü ilk 3-5 devleti arasına çıkardığımızda kendimizi milletimize verdiğimiz sözleri hakkıyla yerine getirmiş sayacağız. Bakın bizim milletimiz feraset sahibidir. Bizim milletimiz kim çalışıyor, kim yan gelip yatıyor? Bunun hesabını en doğru şekilde yapacak göze, gönle ve irfana sahip bir millettir. Laf cambazlıklarıyla siyasi hokkabazlıklarıyla milleti kandırdığını zanneden sadece kendisini kandırmış olur. Reklam çalışmalarıyla vatandaşın gözünü boyadığını düşünen sadece kendini komik duruma düşürmüş olur muhalefet ile AK Parti ve Cumhur İttifakı arasındaki fark yapılan her işte, proje diye gündeme getirilen her konuda kendini zaten belli ediyor. Her geçen gün aramızdaki devasa vizyon farkı, ufuk farkı, tasavvur farkı ortaya çıkıyor.

Siyasi rakiplerimizin bırakın Türkiye'yi bırakın 85 milyonu il ve ilçeleri dahi yönetecek çaplarının olmadığı çok net biçimde görülüyor. Milletimizde bu gerçeği emin olun, görüyor, not ediyor hafızasına ilmek ilmek nakşediyor. Şunu bir kez daha altını çizerek söylemek isterim, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bugüne dek milletimize karşı hep şeffaf olduk. Harbi ve hasbi siyasetin temsilciliğini yaptık. Milletin kantarına çıkmadan evvel muhasebe ve murakabemizi kendi vicdanımızda yaptık. Başarılarımızla birlikte, kazanımlarımızla birlikte çözüm bekleyen sorunlarımızı da vatandaşlarımızla dürüstçe paylaştık.

"Enflasyonu indirecek reçeteleri kararlılıkla uyguluyoruz"

Ekonomide uyguladıkları programın meyvelerini toplamaya başladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomideki mevcut sıkıntıların çan başı olarak gördüğümüz enflasyonu indirecek reçeteleri kararlılıkla uyguluyoruz. Enflasyonla mücadele ederken, üretimi, istihdamı, ihracatı artırmaya da özel önem veriyoruz. Çünkü üretim olmadan istihdamı ve ihracatı koruyup geliştiremeyiz, işsizliğin topluma ve bireye getirdiği ağır yükü hiç kimse taşıyamaz. Bir diğer meselemiz fırsatçılıktan kaynaklı fahiş fiyat davranışlarıdır. Ülkemizde maalesef girdi maliyetlerindeki artışla, döviz kuruyla, enflasyon oranlarıyla izah edilemeyecek fiyatlama yapan bir kesim var. Üreticiden dağıtıcıya, perakendeciden hizmet sektörüne kadar yayılan bir hırs dalgasıyla karşı karşıyayız. Bu durum enflasyonla mücadelemizin en büyük düşmanıdır. Emlaktan otomobile, kira ve gıdadan inşaat sektörüne çeşitli alanlarda rastladığımız bu dalgayı kırmanın yolu da yine enflasyonu düşürmekten geçiyor." şeklinde konuştu.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Denetim şüphesiz bu süreçte çok çok önemli. Bakanlıklarımız ve belediyelerimiz kendi yetki alanlarında bu denetimleri yapıyorlar. Yapmaya da devam edecekler. Ama resmi kurumların denetimini tamamlayacak olan en önemli unsur vicdanlardaki denetimdir. Vicdanı olmayan, ticari ahlakı olmayan, insafı olmayan, gözünü para bürüyen, daha çok kazanmak için hiçbir değer gözetmeyen zihniyet pek çok olayda şahit olduğumuz üzere ne yazık ki dolaşacak bir arka yol mutlaka buluyor. Buna rağmen devlet olarak fırsatçılıkla mücadelede mesuliyetlerimizi yerine getiriyoruz. Bundan da asla taviz vermeyeceğiz. Son 1,5 yılda çok ciddi mesafe aldığımız bu mücadeleyi başarıya ulaştırabilmemiz için halkımızın güçlü desteğine ihtiyaç duyacağız. Tüm vatandaşlarımızdan hem dirayet hem de destek bekliyoruz. El birliğiyle bu meseleyi çözdüğümüzde dar gelirlilerimizin beklentilerini karşılayacak adımları kalıcı ve etkili bir şekilde atmamız daha kolay olacaktır. Aksi takdirde yüksek maaş zammı, yüksek enflasyon kısır döngüsünün içine gireriz ki bundan en çok zararı da yine halkımız görecektir.

Malatyalı kardeşlerimden bizi yolumuzdan döndürmeye çalışanlara. Bizi karamsarlığa sürüklemek isteyenlere karşı dikkatli olmalarını bekliyor, sizlere sonuna kadar güveniyorum. Sevgili Malatyallar, sevgili yol ve dava arkadaşlarım. Unutmayın 2 günü aynı olanın ziyanda olduğu gerçeğinden hareketle her günümüzü milletimize daha iyi hizmet etmek için kullanıyoruz.

