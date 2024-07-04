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Gündem
TRT Haber 04.07.2024 20:11

Dışişleri'nden üçlü zirve açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Şerif'in bir araya geldiği zirveyle ilgili, "Zirvede, Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasındaki ilişkiler ele alınmış, Gazze, Kıbrıs, Keşmir, İslamofobi gibi bölgesel ve küresel konular değerlendirilmiştir" açıklaması yapıldı.

Dışişleri'nden üçlü zirve açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Astana'da Şanghay İşbirliği Teşkilatı 24. Devlet Başkanları Konseyi vesilesiyle bir araya geldiği zirveyle ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık, üçlü zirvede, Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasındaki ilişkilerin ele alındığını, Gazze, Kıbrıs, Keşmir, İslamofobi gibi bölgesel ve küresel konuların değerlendirildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Şerif ile üçlü toplantı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Şerif ile üçlü toplantı yaptı

Bakanlık açıklamasına şöyle devam etti:

"Zirvede, daha önce Parlamento Başkanları ve Dışişleri Bakanları düzeyinde toplantılar gerçekleştirmiş olan üçlü iş birliği sürecinin liderler düzeyine taşınması kararlaştırılmış; dost ve kardeş üç ülke arasındaki işbirliği olanaklarının geliştirilmesine yönelik güçlü irade teyit edilmiştir.

Türkiye-Azerbaycan-Pakistan arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin üç ülke halklarının refahına katkı yapmanın yanı sıra bölgesel ve küresel barışa ve istikrara hizmet edeceği üzerinde mutabık kalınmıştır.

İhtilafların egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygı ilkeleri gözetilerek ilgili ülkeler arasında diyalog yoluyla çözümlenmesine öncelik verilmesine üç ülkenin desteği vurgulanmıştır.

Terörle mücadele başta olmak üzere sınıraşan tehditlerle mücadelede üç ülke arasındaki iş birliğinin önemi ve bu konudaki ortak kararlılık keza teyit edilmiştir.

Üçlü iş birliği sürecinin müteakip toplantılarının önümüzdeki dönemde Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan’da düzenlenmesi kararlaştırılmıştır"

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı İlham Aliyev Pakistan Recep Tayyip Erdoğan
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