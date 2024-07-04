Teröre 'Pençe' darbesi: Teröristler için hiçbir yer güvenli değil...

Otorite boşluğundan yararlanarak terör yuvasına dönüştürülen, teröristlerin saldırı üslerinin bulunduğu zorlu bir coğrafya Irak’ın kuzeyi. Türkiye 1980'lerden itibaren sınır ötesinde önemli ancak sınırlı operasyonlar yapsa da terör örgütü bölgede yeniden yapılandı.

Bölgenin bir geçiş noktası olması insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti açısından da teröre finansman sağladı yıllarca. Örgüt, bölgedeki kamplardan Türkiye'ye sızarak terör eylemleri gerçekleştirdi. Değişen terörle mücadele konseptiyle Irak’ın kuzeyinde sürekli, süresiz ve öngörülemez operasyonlar başlatıldı. Tahripten ziyade kalıcı bir iz ve alan hakimiyeti ile PKK'nın yeniden yuvalanmasının önüne geçilmesi hedeflendi.

İlk pençe 2019'da vuruldu

2019’da vurdu ilk pençeyi Mehmetçik. Pençe-1, Pençe-2 ve Pençe 3 operasyonlarıyla Hakurk ve Sinat Haftanin’deki terör hedefleri imha edildi. 2020 yılında başlatılan Pençe Kaplan operasyonu ile Sinat Haftanin’de terör hedefleri vurulmaya devam edildi. Daha sonraki hedefte Metina ve Avaşin Basyan vardı. Yıllarca teröristlerin barındığı sığınaklar, mağaralar Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarıyla geri dönülemez hale getirildi. Hudut güvenliğini sağlamak üzere Hakurk ile başlayan Sinat-Haftanin ile devam eden, Metina ve Avaşin-Basyan ile genişleyen operasyonların ardından Mehmetçik bu sefer hedefine terör örgütü için büyük anlam ifade eden Zap'ı aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri 17 Nisan 2022’de Pençe Kilit operasyonu için düğmeye bastı. Bu güne kadar 1982 terörist etkisiz hale getirildi. 2 bin 836 mağara ve sığınak, 5 bin 291 mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi. Teröristlere ait 1,5 milyon silah ve mühimmat ele geçirildi. Terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyinde oluşturmayı planladığı terör koridorunu yıktı Mehmetçik.

PKK'nın kullandığı tepeler kontrol edilerek üs bölgesine dönüştürüldü. Yaklaşık 40 km derinliğinde alan hakimiyeti ile Irak sınırının emniyeti ileriden sağlandı. Teröristlerin Türkiye'ye giriş yapması engellenerek bölücü terör örgütü yurt içinde bitme noktasına geldi. Sınır ötesindeki bu topyekün mücadele sınır illerindeki huzur ve istikrarın devamı için.

378 kilometrelik kara sınırında 10 ila 40 kilometre derinliğindeki üslerin her biri sivil yerleşimlerden uzak, teröristlerin yuvalandığı dağlarda. 'Zer Tepe' gibi stratejik noktalar, modüler üsler. 2017 yılında terörden temizlenen Zer Tepe Irak’ın kuzeyine başlatılan operasyonlardan sonra kurulan ilk üs. Bu tepe kontrol edilmeseydi harekatın kapsamı genişleyemezdi. Zap, Avaşin Basyan ve Metina’ya hakimiyeti ile stratejik öneme sahip. 2017 öncesi döneme kadar bu bölgeden Türkiye’nin sınır karakollarına saldırılar oluyordu.

Keşif ve gözetleme sistemleri, aylarca yetecek erzak ve korunaklı yatakhaneler… Bu üslerde teknolojinin de bütün imkanlarından faydalanıyor. Bir anda modüler üsler kurulmuyor elbette. Dağlık, taşlık, engebeli suyun,yolun olmadığı alanlardan bahsediyoruz. İlk etapta helikopterlerle konteynerler indiriliyor, duvarlar örülüyor. Mehmetçik’e yeni bir yaşam alanı kuruluyor. Sonrasında stratejik bir noktaysa, uzun süreli kalınacaksa bu üsler prefabrik yapılara, taş binalara ya da modüler üslere dönüşüyor. Her bir adımında yine Mehmetçiğin emeğiyle...

Sarp dağların zirvelerindeki üslere ulaşım da zorlu. Hava şartları her an helikopterin havalanmasına uygun olmuyor. Mehmetçik terörü temizleye temizleye bir de ikmal yolları açıyor. Çevrenin emniyeti sağlanıyor, Mehmetçik iş makineleriyle aşıyor dağları. Kış döneminde metrelerce kar, sis ve düşen yıldırımlar… Bu zorlu coğrafya’da bedeli ödenmez mücadeleler veriyor Mehmetçik.

Teröristler için hiçbir yer güvenli değil

Şimdi hedefte Gara var. Kandil ve 180 kilometre uzaklıktaki Asos’a sıkışan PKK, bu sıkışıklığı Gara Dağı’na yayılarak açmaya çalışıyor. Gara, PKK’nın Irak-İran sınırındaki Hakurk ve Kandil kampları ile batıda Suriye sınırına uzanan karayolları arasında merkezi bir konumda bulunuyor. Arazi özellikleriyle de doğal bir savunma alanı olarak görüyor terör örgütü bu bölgeyi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ise altını çizerek şu cümleyi kuruyor: Teröristler için hiçbir yer güvenli değil.

"Girilmez" propagandası yapılan, en güvenli alan olarak gördükleri barınma alanlarına tek tek kilit vuruluyor. Terör kaynağında yok ediliyor.

Bu bedeli ödenmez mücadelenin sonuçları ise Çukurca'da açan çiçekler, yüzü gülen çocuklar...

Bugün Türkiye'de bitme noktasına gelen terör varlığının sebebi sınırların ötesindeki bu kahramanlar...

Kamera: Yasin Güngör