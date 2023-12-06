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Gündem
TRT Haber 06.12.2023 16:34

Dışişleri'nden İsrail'in yasa dışı yerleşim planlarına kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de sivil halka yönelik saldırıları sürerken diğer yandan işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşim yerlerini genişletmesini kınadı.

Dışişleri'nden İsrail'in yasa dışı yerleşim planlarına kınama
[Fotograf: AA]

Bakanlık, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi;

İsrail makamlarının, bir yandan Gazze’deki sivil halka yönelik barbarca saldırılarını sürdürürken, diğer yandan işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimleri genişletmesini şiddetle kınıyoruz. İsrail’in Doğu Kudüs’te 186 dönümlük bir alan üzerinde yaklaşık 1.800 konut inşa edilmesine yönelik planı onaylaması hiçbir şekilde kabul edilemez.

İsrail güvenlik güçleri ve yerleşimcilerin Doğu Kudüs dâhil, Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik gerçekleştirdikleri terör ve şiddet eylemleri, İsrail’in Filistin halkını ve devletini yıldırma ve yıpratma stratejisinin somut birer göstergesidir.

İsrail’in yayılmacı zihniyeti, kalıcı barış zeminine ciddi zarar vermekte, uluslararası hukuk ihlallerine yenilerini eklemektedir.

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