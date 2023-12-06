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TRT Haber 06.12.2023 16:06

Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı 3 saat 15 dakika sürdü.

Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.45'te başladı.

Toplantıda Gazze'deki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor. Erdoğan'ın Gazze'deki insanlık dramının sona ermesi için yaptığı diplomatik girişimler ve Türkiye'nin insani yardımları ele alınacak.

Enflasyon ve asgari ücret de gündemde

Kabine toplantısının gündeminde enflasyonla mücadele de olacak. Yeni asgari ücret için 11 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı öncesinde son durum değerlendirilecek.

Ankara-Atina hattındaki son durum değerlendirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son bir haftada yoğun bir görüşme trafiği oldu. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ziyaretinin ardından Yunanistan'a gidecek. Toplantıda, Ankara-Atina hattındaki son durumun değerlendirmesi de yapılacak.

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