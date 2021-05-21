Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’da cuma namazı sonrası cemaate müdahalesine tepki gösterdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail’in samimiyetsiz, ikiyüzlü tutumu devam ediyor. İnanç ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan bu mezalimin artık son bulması şart" denildi.

İsrail polisi cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı. Polisin müdahalesinde 20 Filistinli yaralandı.