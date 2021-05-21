Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 16:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri'nden İsrail'e saldırı tepkisi: İki yüzlü tutumu devam ediyor.
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumu devam ediyor. İnanç ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan bu mezalimin artık son bulması şart.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’da cuma namazı sonrası cemaate müdahalesine tepki gösterdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail’in samimiyetsiz, ikiyüzlü tutumu devam ediyor. İnanç ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan bu mezalimin artık son bulması şart" denildi.
İsrail polisi cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı. Polisin müdahalesinde 20 Filistinli yaralandı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Filistin Devleti İsrail Mescid-i Aksa
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