Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mevlana 7. Etap ve Mollaarap Mahallesi Kentsel Dönüşüm Yıkım Töreni'nde yaptığı konuşmada, Bursa'nın bir cihan devletinin temellerinin atıldığı kadim bir şehir olduğunu, bunun için kenti çok önemsediklerini söyledi.

Bursa'nın Türkiye'de yaşayan her bir insanın nasıl bir ve beraber olduğunun, dayanışmayı, kardeşliği nasıl tesis ettiğinin canlı örneği olduğunu belirten Kurum, "Bir devlet kurmak, bir şehir inşa etmek, bir eser bırakmak, dahası geride bir vatan bırakmak, gelecek nesiller, bizler için bir medeniyet bırakmak budur." diye konuştu.

Kurum, hizmet edenin, üretenin, eserler yapanın, şehri imar, gönülleri ihya edenin unutulmayacağını dile getirerek "Rabb'im bizleri bu vefakar milletin dualarını alanlardan, bizleri ecdadımıza layık torunlar eylesin. Bugün Filistin'de, Gazze'de masum insanların dünyanın gözleri önünde katledildiği bir dönemde en çok ihtiyaç duyduğumuz şey, kadim medeniyetimizin, Osmanlı'nın 3 kıtada hakim kıldığı birlikte yaşama ahlakı ve hukukudur." ifadesini kullandı.

"5 yıl içinde 1,5 milyon konutun dönüşümü için çalışmalarımızı başlatıyoruz"

Bakanlığın yaptığı çalışmalara değinen Kurum, şöyle devam etti:

"Her yıl 300 bin, 5 yıl içinde 1,5 milyon konutun dönüşümü için çalışmalarımızı başlatıyoruz. Koymuş olduğumuz hedefler doğrultusunda da Ankara, İstanbul, Bursa, Elazığ, Malatya, İzmir'de vatandaşımızın bu noktada kangren olmuş nerede ne problemi varsa hepsine ilişkin çalışmalarımızı yürütmeye gayret gösteriyoruz ve 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Sosyal konutlarla birlikte 2,5 milyon konutta oturan yaklaşık 10 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık. Şu anda ülke genelinde yatırım değeri 90 milyar lira olan 300 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutu inşası yürütülmektedir."

Kurum, Bursa'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 19 yılda yaklaşık 55 milyar liralık yatırım yapıldığının altını çizerek "TOKİ ile toplam yatırım değeri 7 milyar lira olan 22 bin konutu sosyal donatılarıyla birlikte tamamlarken diğer yandan yatırım bedeli 785 milyon lira olan 2 bin 136 yeni sosyal konut projemizi sürdürüyoruz." dedi.

Toplam alanı 680 bin metrekare olan 7 millet bahçesini hızla tamamladıklarını aktaran Kurum, "Bir taraftan da İller Bankamızla 2003'ten bugüne tam 4 milyar 300 milyon lira tutarında 194 altyapı projemizi tamamladık. 1,5 milyar liralık 9 projemiz de süratle devam ediyor." diye konuştu.

"12 bin 400 metrekarelik yeni bir meydanı Bursa'mıza kazandırıyoruz"

Bursa'daki yatırımlara değinen Kurum, sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Şehrimizin 3 ayrı noktasında Çarşıbaşı Meydan Projesi'nden Çekirge Teras Projesi'ne, yeni spor kompleksinden sıcak su termal turizm tesisi ve deprem dönüşüm konutlarına, millet bahçelerinden yeni sosyal konutlara kadar birçok projemizin müjdesini vermiştik. UNESCO dünya tarihi miras listesindeki Hanlar Bölgesi'nde çalışma başlattık. Tophane'den başlayarak Ulu Cami'yi, Kozahan'ı, Pirinç Han'ı içine alarak Kayhan Çarşısı'na kadar 252 tarihi yapının yer aldığı bölgede çalışmalarımızı süratli şekilde sürdürüyoruz. Ulu Cami'nin çevresini daha da güzelleştirecek 12 bin 400 metrekarelik yeni bir meydanı Bursa'mıza kazandırıyoruz."

Mevlana Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Kurum, "Burada 60 dönümlük alanda 2 etap halinde kentsel dönüşüm ve altyapı projelerimizde şimdi yeni bir aşamayı daha başlatıyoruz. Rezerv alan olarak belirlediğimiz 7. etapta 900 konutu yıkıyoruz. 7. etapta 650, yakında başlatacağım 8. etapla birlikte toplamda 1252 yeni konutun inşasını yapıyoruz. Proje, Bursa'ya çok değer katacak." ifadesini kullandı.

Kurum, 2018 yılında toprak kayması riski nedeniyle Mollaarap Mahallesi'nde yaklaşık 4 hektar alanı "riskli alan" olarak ilan ettiklerini anımsatarak vatandaşların güvenliğini sağlamak için bölgeyi tamamen boşalttıklarını, burayı yeşil alan olarak Bursa'ya kazandıracaklarını vurguladı.

"Bursa'nın en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birini gerçekleştireceğiz"

Akpınar Mahallesi'nde de 2 bin 200 hak sahibi vatandaşın olduğu alanda kentsel dönüşüm yapılacağını daha önceden ifade ettiklerini hatırlatan Kurum, "Süreci yürütüyoruz. Vatandaşlarımızla görüşmelerimizi yaptık. Burada da Bursa'nın en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birini gerçekleştireceğiz. Zemin üzeri 5 katı geçmeyecek mahalle kültürünün yaşatılacağı konutları yapacağız." dedi

Bakan Kurum, sıcak su bölgesindeki 135 deri fabrikasının taşınmasının ardından termal turizmi canlandırmak adına çalışmalara başladıklarını da belirterek kamulaştırma çalışmalarıyla 190 bin metrekare alanda mülkiyet sorunlarını tamamen çözdüklerini anlattı.

Programda TOKİ Başkanı Ömer Bulut da kurumun Bursa'daki projeleri hakkında bilgi verdi.

Törene, Vali Yakup Canbolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa milletvekilleri, İller Bankası (İLBANK) Genel Müdürü Yusuf Büyük, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.