Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, ramazanda yurt içi ve dışında 1 milyon 916 bin ihtiyaç sahibine 78,3 milyon lira tutarında yardım ulaştırdıklarını bildirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyanın zor süreçten geçtiği bir dönemde Türk milleti olarak yine mazlum ve mağdurları sahipsiz bırakmayarak ramazanı huzurlu geçirmelerine vesile olduklarını belirtti.

"Dünyayı iyilikle sarmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik"

"Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar." sloganıyla hareket ederek, dünyanın neresinde bir mazlum, ihtiyaç sahibi varsa yardımına koşmaya gayret ettiklerini vurgulayan Açık, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlığın vicdan yükünü omuzlayan vakfımız, bu ramazanda da ülkemizde ve farklı coğrafyalarda yardım seferberliği gerçekleştirdi. Dilimiz, rengimiz farklı olsa da ay yıldızlı bayrağımızın kuşattığı dünyayı iyilikle sarmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Koronavirüs salgınının yaşandığı ve insanların zor günler geçirdiği böyle bir dönemde hayırseverlerimiz alicenaplığını bir kez daha gösterdi. Ramazanın ruhuna uygun şekilde yardımlaşma ve dayanışma, sözde değil fiiliyatta zirve yapmış oldu."

"Veren el ile alan el arasında köprü olduk"

Türk milletinin desteğinin her geçen gün artarak devam ettiğini belirten Açık, "İnsanlarımız belki de zor durumda ancak komşusunun daha zor durumda olduğunu düşünerek ekmeğini bölüştü. Koronavirüs döneminde ihtiyaç sahibi arttı, bunun yanında bağış yapan vatandaşlarımızın duyarlılığı da arttı. Veren el ile alan el arasında köprü olduk." değerlendirmesinde bulundu.

"1 milyon 221 bin kardeşimize yardım ulaştırdık"

Türk milletinin gönülden paylaştığı emanetlerle ramazanın manevi iklimini dünyanın dört bir yanına taşıma fırsatı bulduklarını vurgulayan Açık, şunları kaydetti:

"2021 ramazan programımız kapsamında yurt içinde 1003 şubemizin aracılığıyla 81 ilde ve tüm ilçelerimizde 80 bin 465 gıda paketi, 120 bin 114 alışveriş yardım kartı, 30 bin 418 bayramlık kıyafet hediye ederek 1 milyon 221 bin kardeşimize yardım ulaştırdık. Yurt dışında ise 75 ülke 207 bölgede 125 bin 835 gıda paketi, 53 bin 350 iftar-kumanya paketi ve 13 bin 375 bayramlık kıyafet dağıtarak 695 bin 900 mazlumun hayatına dokunduk. Ramazan programımız kapsamında yurt içi ve dışında 1 milyon 916 bin kardeşimize 78,3 milyon lira tutarında yardım ulaştırmış olduk."