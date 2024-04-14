Açık 19.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 14.04.2024 17:35

Dışişleri'nden İran ve İsrail açıklaması: Tırmanmaya son verilmeli

Dışişleri Bakanlığı: "İran'ın bu (İsrail'e) yaptığı misilleme ve takip eden gelişmeler, olayların hızlı biçimde bölgesel bir savaşa dönüşebileceğini bir kez daha göstermiştir. Bölgemizin istikrarına kalıcı biçimde zarar verecek, küresel düzeyde daha büyük çatışmalara neden olacak bir sürecin tetiklenmemesi için çabalarımızı sürdüreceğiz."

Dışişleri'nden İran ve İsrail açıklaması: Tırmanmaya son verilmeli

İran'ın İsrail'e düzenlediği İHA saldırısının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

"İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü savaşın yayılma ve tırmanma riski barındırdığına dair uyarılarımızı uzun süredir tüm muhataplarımıza hatırlatmaktayız. İsrail’in, İran’ın Şam Büyükelçiliğine gerçekleştirdiği uluslararası hukuka aykırı saldırı, kaygılarımızı haklı çıkarmıştır. İran’ın bu saldırıya yaptığı misilleme ve takip eden gelişmeler, olayların hızlı biçimde bölgesel bir savaşa dönüşebileceğini bir kez daha göstermiştir.

Yaşanan hadise öncesinde İran ve ABD makamlarıyla görüşerek itidal çağrısında bulunmuştuk. Tarafların karşılıklı beklenti ve mesajları da ülkemiz üzerinden iletilmiş, tepkilerin orantılı olması yönünde gerekli girişimler yapılmıştır.

Bugün de İranlı yetkililere ve İsrail üzerinde etkisi olan Batılı ülkelere, tırmanmaya son verilmesi yönündeki mesajlarımızı açık biçimde aktarmaktayız. Bölgemizin istikrarına kalıcı biçimde zarar verecek ve küresel düzeyde daha büyük çatışmalara neden olacak bir sürecin tetiklenmemesi için çabalarımızı sürdüreceğiz.

Gelişmeler ilk dakikadan itibaren ilgili kurumlarımızla bilistişare, ülkemize yönelik güvenlik tehditleri bakımından da yakından takip edilmekte ve Sayın Cumhurbaşkanımız düzenli olarak bilgilendirilmektedir. "

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı İran İsrail
Sıradaki Haber
YSK 2 il, 6 ilçe ve 3 beldedeki seçimlere itirazları reddetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:45
İspanya'nın amfibi hücum gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
17:31
Hakkari'de otomobil devrildi: 9 yaralı
17:30
Kayseri'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kardeş öldü
17:26
İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, İran’a “uygun zaman ve şekilde” karşılık vereceklerini söyledi
17:16
YSK 2 il, 6 ilçe ve 3 beldedeki seçimlere itirazları reddetti
17:08
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dikkatlerin Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına yoğunlaşmasını diliyoruz
Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor
Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor
FOTO FOKUS
Bursa'da özel halk otobüsünün motor kısmında patlama
Bursa'da özel halk otobüsünün motor kısmında patlama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ