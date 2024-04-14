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Dünya
TRT Haber 14.04.2024 11:16

İran'dan İsrail adımı: İki yüzden fazla dron ve füzeyle saldırdı

İran, İsrail'e iki yüzden fazla dron ve füzeyle saldırdı. İsrail genelinde sirenler çalarken, gökyüzünde yer yer patlama sesleri duyuldu. İran, saldırının meşru müdafaa doğrultusunda gerçekleştirildiğini kaydetti. İsrail ise saldırılar sonrası bir askeri üste küçük çaplı hasar oluştuğunu, can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

İran'dan İsrail adımı: İki yüzden fazla dron ve füzeyle saldırdı

İran, İsrail'e yönelik "Gerçek Vaat Operasyonu" gerçekleştirdi.

Yüzden fazla mühimmat yüklü dron fırlattı. Seyir ve balistik füzelerle saldırdı.

İran'ın, Suriye'deki konsolosluk binasına İsrail tarafından düzenlenen saldırıya misilleme yapması an meselesiydi.

Saatler 22:37'yi gösterdiğinde saldırı başladı. İran, İsrail'e yönelik yüzden fazla mühimmat yüklü dron fırlattı.

Seyir ve balistik füzeleriyle İsrail'i hedef aldı. Yaklaşık 3 saat sonra İsrail semalarında dronlar ve füzeler görüldü.

İsrail Başbakanı Netanyahu: İran'dan gelecek saldırıya hazırız
İsrail Başbakanı Netanyahu: İran'dan gelecek saldırıya hazırız

Tel Aviv'de patlama sesleri

Tel Aviv ve bazı kentlerde sirenler çalarken, gökyüzünde yer yer patlama sesleri duyuldu.

Dronların bir kısmının İsrail ve ABD savaş uçakları tarafından düşürüldüğü kaydedildi.

İsrail, saldırılarda ülkenin güneyindeki bir askeri üste küçük çaplı hasar oluştuğunu duyurdu.

Saldırıda can kaybı yaşanmadığı, 1 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

"Bu, İran ile İsrail arasındaki bir mesele, ABD uzak durmalı"

Saldırıyla birlikte tansiyonun zirve yaptığı gecede İran ve İsrail'den de ardı ardına açıklamalar geldi.

İran Savunma Bakanı, İsrail'in İran'a saldırması için hava sahasını açan her ülkenin hedef alınacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı da meşru çıkarları korumak için daha fazla savunma önlemleri almakta tereddüt etmeyeceklerini belirtti.

İran’ın BM Daimi Temsilciliği ise saldırının BM antlaşmasının 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda gerçekleştirildiğini bildirdi.

"Bu, İran ile İsrail arasındaki bir mesele, ABD uzak durmalı" ifadesini kullandı.

Biden: İsrail'i savunmaya hazırız, İran başaramaz
Biden: İsrail'i savunmaya hazırız, İran başaramaz

İsrail'de ise savaş kabinesi acilen toplandı.

İran saldırılarının nasıl karşılanacağı masaya yatırıldı, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "her türlü senaryoya hazırlıklıyız” açıklaması yaptı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise İsrail, İran saldırıları nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı.

Konseyin BUGÜN akşam saatlerinde toplanması bekleniyor. 

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