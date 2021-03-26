Birleşmiş Milletler (BM), Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) Komutanlığı’na Norveçli Tümgeneral Ingrid Gjerde’nin atandığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, yerleşik teamüllere aykırı olan atamanın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarının bilgisi ve onayı olmadan yapıldığını vurguladı: "KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamayı destekliyoruz."

“Kıbrıs meselesinin çözümüne giden yolda talihsiz bir yaklaşım”

27-29 Nisan 2021 tarihlerinde, Kıbrıs meselesinde çözüm ihtimalinin olup olmadığının görülmesi amacıyla Cenevre’de “Gayrıresmi 5 + BM” toplantısı düzenleneceğini hatırlatan Aksoy, atamayla, her iki tarafa eşit muameleye dair en temel BM ilkesinin göz ardı edildiğini ve bu yaklaşımın toplantı sürecine giden yolda son derece talihsiz olduğunu vurguladı.

“BMBG’nin varlığı, KKTC ile iş birliğine bağlı”

BMBG’nin KKTC makamlarının yapıcı ve iyi niyetli yaklaşımı sayesinde, KKTC topraklarında yasal zemin olmaksızın varlığını sürdürdüğüne dikkat çeken Aksoy, BMBG’nin faaliyetlerini yürütebilmesinin ise KKTC makamlarıyla yapılacak iş birliğine bağlı olduğunu vurguladı.