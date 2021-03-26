Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul’da Kerem Aydınlar Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

Bizim Çin ile aşı için yaptığımız ilk anlaşma 100 milyon fazdı. Bunun ilk etabı 50 milyon fazdı. An itibarıyla bu aşı bize ulaşmış değil. Şubat sonu bize ulaşacaktı. Kendilerine dün bunu tekrar hatırlattım. Süratle beklediğimizi söyledim. Nisan sonu itibarıyla 100 milyon anlaşmamız vardı. Temenni ederiz ki mayıs, haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin.

[Aşılama takvimi] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temenni ederiz ki Mayıs-Haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin. Yaz mevsimine de çok daha huzurlu bi şekilde girmiş olalım.https://t.co/sysJg1Fgt8 pic.twitter.com/OaLOwFT5tj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 26, 2021

"Yerli aşı ve ilaç çalışmalarımız devam ediyor"

Almanya'dan 1 milyon 400 bin aşı elimize ulaştı. Onun da tamamı 10 milyon itibarıyla elimize ulaşacak. Bu arada Rusya ile olan görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya'dan da yine aynı şekilde aşı gelme itibarıyla bu bizi rahatlatacak. Bu süreç içerisinde aşıyı insanımız için en tesirli kaynak olarak görüyoruz. Yerli olarak aşı çalışmalarımız devam ederken ilaç çalışmalarımız da yerli olarak devam ediyor.

Harp Okulu yönetmeliğindeki değişiklik

Muhalefetin bu tür eleştirilerine alışığız. İrticai faaliyet tabii farklı bir olay. Ama terörle irtibatlı veya iltisaklı olmak ayrı bir olay. Bu bir yasal düzenleme değildir, bir yönetmeliktir. Bakanlık veya bakanlıklarımız bu tür yönetmelikleri zaman zaman ülkemizin veya ordumuzun huzuru için yaparlar ve bu da bu vesileyle atılmış bir adımdır, alınmış bir karardır.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi

İstanbul sözleşmesi konusunda Cumhurbaşkanlığının attığı adım tamamıyla yasaldır ve bu adımla da yoluna devam edecektir. Meclis'in alacağı bir karar falan değildir. Muhalefet bu işleri bilmiyor, bilse zaten böyle bir ifadeyi de böyle bir lafı da yapmazlar. Biz kararımızı verdik girdik, girdiğimiz gibi de çıkarız. Biz kararımızı bildirdik böylece iş bitmiş oldu. Kimse de ne önünü ne arkasını karıştırmasın.