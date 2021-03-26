Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

"Suriye harekat alanlarında mart ayında DEAŞ'lılar dahil 183 teröristin, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. 15 Temmuz 2016'dan bu yana 21 bin 494 personel ihraç edildi, 3 bin 173 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. Güven artırıcı önlemler toplantılarının dördüncüsünün Ankara’da yapılmasına yönelik Yunan muhataplarımıza davetimiz yinelenmiştir. (Harp Okulları yönetmelik değişikliği) Yeni düzenleme, yürürlükten kaldırılana göre daha geniş kapsamlı, güncel mevzuata uygun ve daha somut."

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