Takvimler 19 Ocak 2007'yi gösteriyordu.Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, İstanbul Şişli'de bulunan gazete binası önünde suikaste uğradı.

Cinayetin faili 17 yaşındaki Ogün Samast'tı.

Bir gün sonra Samsun otogarında yakalanıp, yargılama sürecinin sonunda 24,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ bağlantılı kamu görevlilerinin davası yıllar sonra başladı

Azmettirici suçundan Yasin Hayal müebbet, Erhan Tuncel ise 99,5 yıl hapis cezası aldı.

Ancak cinayetin perde arkasındaki isimler FETÖ korumasında uzun yıllar saklanmayı başardı. 2015 yılında o isimlere, yani dönemin kamu görevlilerine yönelik soruşturma başlatıldı.

FETÖ'nün önemli isimlerinin sorumlulukları ortaya çıkarıldı. Duruşmalar sırasında yeni FETÖ bağlantıları da tespit edildi.

Cinayetten sorumlu tutulan eski kamu görevlileri yargılandı

O dönem kamu görevlisi olan 18 sanığın, FETÖ'nün haberleşme metotlarını kullandığı, ankesörlü telefonlarla görüşmeler yaptığı saptandı.

76 sanık arasında dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek de yer aldı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile yargılanan Akyürek, cinayetten haberi olmasına karşın kurumlara bilgi vermemek, tedbir almamak ve faillere yardım etmekle suçlandı.

Cinayet sürecindeki önemli isimler

Davanın başka bir önemli sanığı dönemin İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer.

İddianameye göre, suikasti bildiği halde tedbir almadı. ByLock kullandığı belirlenen Yılmazer, cinayete ortaklık etmekle de suçlandı.

Jandarma İstihbarat Daire Başkanlığı'nda Dönemin Şube Müdürü olan Hamza Celepoğlu da cinayet sürecindeki önemli isimlerden...

Celeboğlu, olay gerçekleştirildiği sırada İtalya'da olsa da, cinayetten 1 ay önce Türkiye'ye geldi. Kaldığı 10 gün süresinde, davanın sanıklarından Atilla Güçlüoğlu ve Murat Bayrak ile görüştü. Celepoğlu, Adana Bölge Jandarma Komutanı olarak görev yaparken MİT tırlarını durdurmasıyla da gündeme gelen FETÖ'cüydü.

FETÖ bağlantıları ortaya çıktı

İddianameye göre dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz, cinayet planlarını günler önce Yasin Hayal'in akrabasından öğrendi. Ancak cinayetin önlenmesi için hiçbir işlem yapmadı. Suikastın gerçekleşme sürecinde de İstanbul ve Trabzon'daki Jandarma İstihbarat görevlileriyle ortak hareket etti.

Suikastin medya ayağındaki isim ise FOX TV eski haber müdürü Ercan Gün. İddianamede, cinayetin tetikçisi Ogün Samast'ın eline Türk bayrağı verilerek çekilen görüntülerin onun tarafından, "FETÖ çıkarları için" servis edildiği ifade edildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılandı.

Dava süreci 14 yıl sürdü

Hrant Dink cinayeti davasında 5 kez mahkeme heyeti, 5 kez de soruşturma savcısı değişti. İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 6'sı tutuklu 13'ü firari 76 sanık yargılandı. Ağır Cezadaki dava süreci tam 14 yıl sürdü.