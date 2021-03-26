Hrant Dink davasında karar
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. 76 sanıklı davada 13 firarinin dosyası ayrıldı.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı dava, karara bağlandı.
Mahkeme, 76 sanıklı davada aralarında Fetullah Gülen'in de olduğu 13 firarinin dosyası ayırdı.
Silahlı terör örgütüne üye olmaktan Ercan Gün'e 10 yıl hapis cezası verildi. Sanıklardan, Abdullah Dinç'e 6 yıl 3 ay, Hasan Durmuşoğlu'na 12 yıl 6 ay ve ihmal suçundan 3 yıl 9 ay, Bekir Yokuş'a 10 yıl ve Önder Araz'a resmi belgeyi yok etme suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Ayrıca, Mehmet Ali Özkılıç'a terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay, suçluyu kayırmadan 1 yıl 18 ay, dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdür Yardımcısı Osman Gülber'e kasten öldürmeyi ihmalden 16 yıl 8 ay, Yakup Kurtaran'a terör örgütüne üye olmaktan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.
Mahkeme, Adem Sarıgöl, Adnan Acar, Atilla Güçlüoğlu, Muhammed Ay, Metehan Kadir Yıldırım, Niyazi Malkoç, Cevat Eser, Rahmi Özer, Mesut Kütükoğlu, Ecevit Demir, Emre Cingöz, Hacı Şefik Şimşek, Eyüp Temel, Ahmet Faruk Aydoğdu, Birol ustaoğlu, Mithat Özbek, Hamza Celeboğlu ve Hüseyin Yılmaz'ın beraatine karar verdi. Engin Dinç hakkındaki suçlamalar düşürüldü.
Sanık Celallerin Cerrah, Sabri Uzun ve Ahmet Çetinkaya hakkındaki suçlama düşürülerek beraatine, Ali Poyraz hakkında davanın reddine karar verildi.
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