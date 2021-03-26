Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 11:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MHP lideri Bahçeli A takımını belirleyecek
Milliyetçi Hareket Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Kurultay sonrası ilk kez toplanacak MYK'da 15 kişilik başkanlık divanı belirlenecek, genel başkan yardımcılarının görev dağılımı da yapılacak.
Milliyetçi Hareket Partisi'nde kurultay sonrası Merkez Yönetim Kurulu'na seçilen isimler mazbatalarını aldı. Gözler A takımının belirlenmesine çevrildi.
Olağan Kurultay sonrası Merkez Yönetim Kurulu ilk kez toplanacak.
Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığındaki MYK toplantısında partinin en yetkili kurulu olan Başkanlık Divanı belirlenecek. 15 kişiden oluşan Başkanlık Divanı'na görev dağılımları yapılacak.
Genel Başkan Yardımcılarının görev alanları belirlenecek. Toplantıda, MYK'da yer bulamayan 2 ismin yerine görevlendirme de yapılacak.
Yeni oluşacak Başkanlık Divanı, partiyi 2023 seçimlerine hazırlayacak.
Etiketler: Devlet Bahçeli MHP
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