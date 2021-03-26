Sakarya 7'nci Komando Tugayı, Tel Abyad'da görev yapan komando tugaylarından sadece biri...

Şefkat ve merhamet timsali Mehmetçik, bölge insanının derdine derman oluyor.

Mehmetçik ev ev dolaşıyor

Mehmetçik, Ummu Gavayir köyünde, 67 yaşındaki Delle El Hacıahmet'in kapısını çaldı önce.

Yürüme engelli Delle Nine, karşısında Mehmetçik'i görünce ne olduğunu anlayamadı. Ancak, onu dışarıda bir sürpriz bekliyordu..

Askerlerin yardımıyla kapıya kadar yürüdü ve kendisi için alınan tekerlekli sandalyeyi gördü.

Delle Nine yıllar sonra dışarı çıktı

Tek odalı evinden belki de yıllar sonra dışarı çıktı Delle Nine. Onu tekerlekli sandalyesi ile ilk gezdiren de yine Mehmetçik oldu.

Kahraman askerlerin bir sonraki durağı ise 200 kişinin yaşadığı Kumarza oldu. Görevleri bu kez sağlık taramasıydı.

Hastalarla tek tek ilgilenip, tedavi ediyorlar

Tabip subay, hastaları tek tek dinledi. Köylüler mobil sağlık aracına alındı, muayene edildi. Durumu ağır olanların ise Tel Abyad'daki hastaneye sevk edildi. Tedavi görenlere ilaçları temin edildi.

Tel Abyad'da 150'den fazla köye mobil sağlık hizmeti götüren Türk Silahlı Kuvvetleri, yüzlerce sivili yeniden sağlığına kavuşturdu.

Bölge halkına umut olan Mehmetçik, sivillerin elini bir an olsun bırakmıyor.

Haber: Bülent Çulcuoğlu

Kamera: Çağlar Öztürk