Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan bölgelere teröristlerin taciz ve saldırı girişimi bir kez daha önlendi.

Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristi komandolar etkisiz hale getirildi.

Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/yVvjLp0Mes — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 26, 2021

Akar: 1 Mart'tan bu yana 220 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu ile telefonda Suriye'deki ateşkes ihlallerini görüştüğünü duyurmuştu.

Suriye'deki her türlü tacize gerekli karşılığın verildiğini belirten Akar, 1 Mart'tan buyana çoğunluğu Suriye'nin kuzeyinde 220 civarında terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.