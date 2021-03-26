Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 08:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da PKK operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da 8 ilçede yapılan operasyonlarda, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü PKK adına faaliyete bulundukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, 8 ilçede 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü
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