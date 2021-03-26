Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 01:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bilecik Belediye Başkanı Şahin hakkında soruşturma başlatıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik'te bulunan bilboardlarda 'İstanbul Sözleşmesi' ile ilgili yer alan toplumu suçlayıcı ifadelerden dolayı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Toplumumuzun tüm kesimlerine hakaret içeren, Öğretmenlerimizi ve Polisimizi zan altında bırakan Bilecik'teki bilboardlar yaptığımız suç duyurusu sonucu güvenlik güçlerimizce derhal kaldırılmıştır. Bilecik Belediye Başkanı ve ilgililer hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.
Toplumumuzun tüm kesimlerine hakaret içeren, Öğretmenlerimizi ve Polisimizi zan altında bırakan Bilecik’teki bilboardlar yaptığımız suç duyurusu sonucu güvenlik güçlerimizce derhal kaldırılmıştır— Süleyman Soylu | Maske Mesafe↔️ Temizlik (@suleymansoylu) March 25, 2021
Bilecik Bel. Başkanı ve ilgililer hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır pic.twitter.com/2o6Rox9frb
Etiketler: Süleyman Soylu
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