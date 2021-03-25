TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 12. yılında andı.

Şentop, "Samimi dava ve devlet adamı, vatan ve millet aşığı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu, şehadetinin 12. yılında rahmet ve minnetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun" sözlerine yer verdi.