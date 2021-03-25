Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 22:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop, Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı
[Fotoğraf: AA]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu, vefatının 12. yılında andı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 12. yılında andı.
Şentop, "Samimi dava ve devlet adamı, vatan ve millet aşığı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu, şehadetinin 12. yılında rahmet ve minnetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun" sözlerine yer verdi.
Samimi dava ve devlet adamı, vatan ve millet aşığı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu, şehadetinin 12. yılında rahmet ve minnetle yâd ediyorum.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) March 25, 2021
Mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/8puAopilh8
Etiketler: TBMM Mustafa Şentop Muhsin Yazıcıoğlu
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