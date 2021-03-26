Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 09:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 25 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Ankara’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyet gösterdiği belirlenen 26 yabancı uyruklu şüpheliden 25’i yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle bağlantısı olduğu belirlenen 26 terör örgütü DEAŞ üyesinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu 25 zanlı gözaltına alındı.
Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: DEAŞ Son Dakika
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