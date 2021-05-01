Haber Giriş: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 08:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri'nden Afganistan’a taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da iftar zamanı gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Afganistan’ın Logar vilayetinin merkez ilçesi Pul-i Alem’de iftar zamanı gerçekleştirilen bombalı saldırıda aralarında lise öğrencilerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir" denildi.
Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısının faillerini lanetliyor ve adalet önünde hesap vermelerini temenni ediyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa diliyor, dost ve kardeş Afgan halkına ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Terör Saldırısı Afganistan
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