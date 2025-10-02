Açık 12.2ºC Ankara
TRT Haber 02.10.2025 22:48

Dışişleri: Vatandaşlarımızın durumu yakından takip ediliyor

Türkiye, Küresel Sumud Filosu'nda, İsrail'in yasa dışı ele geçirdiği teknelerde bulunan vatandaşlarının durumunu yakından takip ederken, gerekli tüm girişimleri sürdürüyor.

Dışişleri: Vatandaşlarımızın durumu yakından takip ediliyor

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, uluslararası sularda seyretmekte olan Küresel Kararlılık Filosu'na İsrail güçlerince yapılan saldırıda yasa dışı ele geçirilen teknelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumu yakından takip edilirken, gerekli tüm girişimler yapılıyor.

İsrail'deki dini bayramlar sebebiyle işlemlerin tamamlanmasında bazı gecikmeler yaşanması ihtimali olmakla beraber, Türk vatandaşlarının ilerleyen günlerde serbest bırakılmaları bekleniyor.

Vatandaşların bu süreçte herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaları veya sağlık sorunu yaşamamaları amacıyla her türlü tedbir de alınıyor.

Haydut İsrail'in Küresel Kararlılık Filosu'na saldırısı

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Kararlılık Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Kararlılık Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Dışişleri Bakanlığı Gazze İsrail Son Dakika
