Gündem
TRT Haber 02.10.2025 19:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs için mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'ün fethinin 838. yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs için mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'ün fethinin 838'inci yıl dönümünde, bu mukaddes şehrin ikinci fatihi Selahaddin Eyyubi ve kahraman askerlerini rahmetle yad ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Kudüs'ün fethinin 838'inci yıl dönümünde, bu mukaddes şehrin ikinci fatihi Selahaddin Eyyubi'yi ve kahraman askerlerini rahmetle yad ediyorum. Hazreti Nebi'nin ve ondan önce gelen peygamberlerin bizlere emaneti olan Kudüs için mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

