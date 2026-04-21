Dışişleri: Türkmen soydaşlarımız bakımından meşru bir hakkın gecikmiş bir teslimidir

Kerkük Vilayet Meclisi'nin 16 Nisan'da düzenlenen oturumunda Kerkük Valisi olarak seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu, Irak Cumhurbaşkanı’ndan mazbatasını alarak resmen görevine başladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"Kültürel çeşitliliğe ve çoğulcu bir yapıya sahip Kerkük’e Türkmen bir vali seçilmesi, kapsayıcılık, temsilde adalet ve toplumsal huzurun tahkimi bakımından son derece önemli ve tarihi bir gelişmedir." ifadesine yer verilen açıklamada, bunun aynı zamanda, Irak’ın ve Kerkük’ün asli bileşeni olan Türkmen soydaşlar bakımından meşru bir hakkın gecikmiş bir teslimi olarak görüldüğü kaydedildi.

Kerkük’te üst düzey idari görevlerin bileşenler arasında uzlaşı temelinde dönüşümlü şekilde paylaşımının, sadece Türkmenler değil, Kerkük’ü oluşturan tüm unsurlar için adil ve hakkaniyete uygun bir kazanım olduğu kaydedilen açıklamada, gelişmenin, Irak’ın ve Kerkük halkının huzur, güvenlik ve refahına katkıda bulunması temenni edildi.