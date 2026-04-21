Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Genel Valisi Kiro'yu kabul edecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabı üzerinden açıklama yaptı. Yeni Zelanda Genel Valisinin, Çanakkale Kara Muharebelerinin 111'inci yıldönümü ve ANZAK Günü Anma Törenleri münasebetiyle Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirtti.

Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yeni Zelanda Genel Valisini kabul edeceğini kaydetti.

Görüşmede, Türkiye ve Yeni Zelanda arasında tarihi dostluğa dayanan ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak.