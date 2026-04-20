Orgeneral Bayraktaroğlu Arnavutluk'ta temaslarda bulundu

Açıklama Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesabından yapıldı.

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, mevkidaşı Kingji'nin resmi davetlisi olarak gittiği Arnavutluk'ta askeri törenle karşılandı. Burada ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleşti.

Orgeneral Bayraktaroğlu, Arnavutluk Savunma Bakanı Ermal Nufi ile de bir araya geldi.

Bayraktaroğlu, daha sonra Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj tarafından da kabul edildi.

Temaslarını sürdüren Bayraktaroğlu, Tiran Büyükelçiliği ile Askeri Ataşeliğimizi ziyaret etti. TİKA Başkanlığınca hizmete alınan Türkçe Eğitim Dershanesinin açılışını gerçekleştirdi.