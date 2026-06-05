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Dünya
AA 05.06.2026 20:37

İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra iline mayıs ayında 38 baskın düzenledi

İsrail ordusunun geçen ay Suriye'nin Kuneytra ilinde 38 kara baskını gerçekleştirdiği, çok sayıda alıkoyma, ev baskını ve topçu saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra iline mayıs ayında 38 baskın düzenledi

Kuneytra Medya Merkezi, İsrail ordusunun ildeki baskın, saldırı ve alıkoymalarına ilişkin mayıs ayı raporunu yayımladı.

Rapora göre, İsrail askeri hareketliliği en yoğun Refid, Sayda el-Cevlan, Kevdene, Cıbata el-Haşeb, Turunç, Ruveyhine, Doğu Samdaniyye, Muallaka, Aşe, Mezraat el-Fityan, Umm el-Luks, Besali, Tel Deraiyat, Doğu Tel Ahmer ve Ofaniya bölgelerinde gerçekleşti.

İsrail askerlerinin, mayıs ayında Kuneytra genelinde 38 kara baskını düzenlediği, ana yollar ve tarım yolları üzerinde 12 geçici askeri kontrol noktası kurduğu ve yoldan geçenleri aradığı ifade edildi.

İsrail güçlerinin ayrıca köy ve beldelerde 15 ev baskını gerçekleştirdiği, çok sayıda sivili sorguladığı kaydedildi.

Raporda, aynı dönemde 8 sivilin alıkonulduğu, bazı kişilerin ise saatler süren gözaltının ardından serbest bırakıldığı bilgisine yer verildi.

Tarım arazileri ile ateşkes hattına yakın bölgeleri hedef alan 9 topçu ve havan saldırısının kaydedildiği belirtilen raporda, İsrail ordusuna ait tanklar, ağır askeri araçlar ve buldozerlerin de ateşkes hattı yakınlarında hareketlilik gösterdiği aktarıldı.

Rapora göre, İsrail savaş uçakları bölgede 5 kez uçuş gerçekleştirirken, insansız hava araçları da 4 kez Kuneytra semalarında görüldü.

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