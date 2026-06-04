ÇELİK KUBBE'nin lazer gücü ALKA, yeteneklerini artırıyor

ROKETSAN Silah Sistemleri ve Entegrasyon Direktörü Koray Dayanç, yaptığı açıklamada, 2018-2019'lu yıllarda dron tehditlerine karşı özellikle kritik altyapıların, tesislerin korunması için yönlendirilmiş enerji silah sistemine yönelik teknoloji geliştirme çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından açılan, ASELSAN, TÜBİTAK Bilgem ile yarıştıkları yarışmayı tek dron imha etmeyi başaran çözümle kazandıklarını dile getiren Dayanç, böylece ALKA sisteminin doğduğunu ve teslimatlara başladıklarını belirtti.

Öncelikle kritik tesislerin yurt içinde korunmasını, daha sonra da operasyonel birliklerin özellikle yoğun sürü kamikaze dron tehditlerine karşı korunmasını sağlayacak şekilde sistemi geliştirdiklerini dile getiren Dayanç, şöyle konuştu:

"2,5 kilovatla başladığımız bu ilk sistemimizden sonra 5 kilovat ve 10 kilovatlara çıkmış durumdayız. Günümüzde dron tehditlerinin hızları, tehdit tipleri arttı. İlk başlarda hepsi elektronik radyo kontrollü olurlarken şu anda kablolu tiplere geçtiler ve soft kill tarzında elektronik karıştırmaya karşı robust (dayanıklı) bir hal almış oldular. ALKA, hem soft kill hem de hard kill yapabilecek bir kabiliyet kazanarak sistemde var olmaya devam ediyor.

Halihazırda envantere vermiş durumdayız. Operasyonel olarak görev yapıyor 10 kilovatlık sistemimiz ve sürekli geliştirmeye haiz. Çünkü tehditler her geçen gün hızlanıyor. Dolayısıyla algılama ve tespit zamanlarını kısma, iyileştirmeler konusunda radarımızda güncellemeler yaptık. Daha fazla hedefi tespit edebilmek adına da yeni radar teknolojilerine geçmek üzerine çalışmalar yapıyoruz."

⁠Hava savunmanın son noktası

Yapay zeka algoritmalarını ALKA'da uyguladıklarını anlatan Dayanç, özellikle dron sayısı çok arttığı zaman operasyonel reaksiyon süresini kısmak için algoritmaları komuta kontrol sisteminin içine gömdüklerini ifade etti. Dayanç, "Hem algılama süresini hem önceliklendirmeyi hem de operatöre düşen zamanlamayı kısacak şekilde tedbirlerimizi aldık. Güncelliyoruz. Sahadan gelen geri bildirimlerden her geçen gün iyileştirmeye devam ediyoruz." dedi.

Plakanın kalınlığı, vurma bölgesi ve lazer çıkış enerjisine bağlı olarak dronların 1 ile 5 saniye aralığında etkisiz hale getirilebildiğini belirten Dayanç, "Her geçen gün enerjimizi artırıyoruz. Enerjimiz arttıkça bu süre giderek kısalıyor." diye konuştu.

Dayanç, ALKA'nın kritik altyapıları, intikal eden birlikleri, üs bölgelerini korurken hava savunmasının son noktası olarak görev yaptığını vurguladı.

⁠Geleceğin ihtiyaçları için gelişiyor

Koray Dayanç, dünyada bu alandaki çeşitli çözümlerle paralel şekilde geliştirme çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"ROKETSAN olarak ALKA, sürekli gelişim içinde tuttuğumuz bir altyapımız, yönlendirilebilir enerji sistemimiz. Bu konuda sahadan aldığımız geri bildirimler ve operasyonel tecrübelerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelecekteki ihtiyaçlarını da çözecek şekilde ilerliyoruz. Özellikle ÇELİK KUBBE'nin lazer gücü olarak, çok katmanlı hava savunma unsuru olarak ALKA'nın yer almasını ve son noktada hard kill olarak görev yapmasını konumlandırıyoruz. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor."

ALKA'nın enerji gücünün gelişimine ilişkin soruya Dayanç, "Daha hızlanacağız. Yani 2x2x2 şeklinde değil de belki 5, 10, 20 katlar şeklinde ilerlememiz gerekiyor. Çünkü tehditler çok hızlı ve asimetrik şekilde gelişiyor. Dolayısıyla güç çarpanını da hızlı bir şekilde artıracağız." yanıtını verdi.