Açık 29.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 23.08.2025 18:22

Dışişleri: Türkiye'nin Filistin halkının haklı mücadelesine desteği sürecek

Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin, "Türkiye, Filistin halkının haklı mücadelesine verdiği desteği ödün vermeden sürdürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri: Türkiye'nin Filistin halkının haklı mücadelesine desteği sürecek

Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu mektubunu alıntılayarak, Filistin halkının haklı mücadelesine verilen desteğin ödün verilmeden sürdüğünü belirtti.

Açıklamada, "Sayın Emine Erdoğan, mektupta, Gazze'nin barışa ve huzura susamış çocukları için artık bir adım atılması gerektiğinin altını çizdi" dendi.

 

"Türkiye, Filistin halkının haklı mücadelesine verdiği desteği ödün vermeden sürdürmektedir. Sayın Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a Gazze'deki insani krizin sona erdirilmesine ilişkin gönderdiği mektupta, Gazze'nin barışa ve huzura susamış çocukları için artık bir adım atılması gerektiğinin altını çizdi."

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Emine Erdoğan Filistin Devleti Gazze
Sıradaki Haber
Bakan Göktaş: Gazze için harekete geçme vakti çoktan geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:59
Tokat'taki orman yangını kontrol altına alındı
19:29
Düğüne giden çocuğa köpek saldırdı
18:45
Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
18:43
Mısır'dan, soykırımcı İsrail'e Gazze'deki insani drama son verme çağrısı
18:37
Burhanettin Duran: Emine Erdoğan hanımefendi, Gazze için duyarlılık çağrısında bulundu
18:20
Denizli'de orman yangını çıktı
Mavi Göl'deki doğal yaşam ziyaretçileri kendine çekiyor
Mavi Göl'deki doğal yaşam ziyaretçileri kendine çekiyor
FOTO FOKUS
EGO şoförüne saldıran şüpheli yakalandı
EGO şoförüne saldıran şüpheli yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ