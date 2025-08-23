Dışişleri: Türkiye'nin Filistin halkının haklı mücadelesine desteği sürecek

Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu mektubunu alıntılayarak, Filistin halkının haklı mücadelesine verilen desteğin ödün verilmeden sürdüğünü belirtti.

Açıklamada, "Sayın Emine Erdoğan, mektupta, Gazze'nin barışa ve huzura susamış çocukları için artık bir adım atılması gerektiğinin altını çizdi" dendi.

