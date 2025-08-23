Açık 32.3ºC Ankara
Gündem
AA 23.08.2025 14:59

Hakem Kurulu, memur maaş zammı için ilk toplantıyı gerçekleştirdi

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere ilk toplantısını gerçekleştirdi.



Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, Kamu İşveren Heyeti'nin dün yaptığı başvuruyla Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda Kurul, Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında ilk kez toplandı.

Sayıştay Başkanlığında yapılan toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uşan ve Prof. Dr. Erdinç Yazıcı, Memur-Sen Genel Sekreteri Mahmut Faruk Doğan ile Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney katıldı.

Kurulun 5 gün içinde karar vermesi gerekiyor. Bu karar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.

Sayıştay Başkanı Metin Yener'in başkanlığında yaklaşık 2 saat süren toplantıda, Kurulun çalışma takvimi, usul ve esasları görüşülerek karara bağlandı.

Kurul, yarın saat 11.00'de ikinci toplantısını yapacak.

